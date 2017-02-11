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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ипсвич Таун
Астон Вилла - Ипсвич Таун: обзор матча 11 февраля 2017
Астон Вилла
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
84'
Э. Хьюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ипсвич Таун
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Т. Элфик
89'
88'
Замена
К. Брю
️️️️
Э. Хьюс
84'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хьюс
79'
Желтая карточка
Т. Дьягурага
Замена
А. Грин
️️️️
Н. Тэйлор
77'
76'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
Замена
А. Адома
️️️️
А. Хаттон
67'
45'
Замена
Д. Спенс
️️️️
К. Берра
26'
Замена
М. Кенлок
️️️️
С. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
3-2-3-2
26
Джонстон
21
Хаттон
17
Честер
17
Бэйкер
3
Тэйлор
4
Элфик
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
26
Коджиа
25
Хоган
3-2-3-1-1
33
Биалковски
27
Тэйлор
3
Кнудсен
29
Эммануэль
4
Чамберс
6
Берра
8
Дьягурага
18
Уорд
44
Хьюс
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
4
Элфик
10
Бакуна
10
Бакуна
4
Элфик
21
Хаттон
37
Адома
37
Адома
21
Хаттон
3
Тэйлор
19
Грин
19
Грин
3
Тэйлор
6
Берра
12
Спенс
12
Спенс
6
Берра
27
Тэйлор
30
Кенлок
30
Кенлок
27
Тэйлор
44
Хьюс
17
Брю
17
Брю
44
Хьюс
Остались в запасе
Астон Вилла
Ипсвич Таун
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Дин Геркен
ВР
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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