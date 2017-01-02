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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун: обзор матча 02 января 2017
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
30'
И. Силла
83'
П. Вшолек
48'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:1!
П. Вшолек
Пас отдал
Н. Онуоха
83'
77'
Замена
Й. Кнудсен
️️️️
М. Кенлок
69'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
К. Брю
Замена
Н. Онуоха
️️️️
А. Борысюк
58'
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
К. Скьюз
45'
Замена
Г. Уорд
️️️️
Д. Эммануэль
Замена
К. Вашингтон
️️️️
И. Силла
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Силла
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
29
Джош Эммануэль
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-3-1-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
24
Холл
24
Перч
6
Линч
24
Кузинс
12
Макки
16
Борысюк
22
Вшолек
26
Силла
4-3-1-2
33
Биалковски
30
Кенлок
4
Уэбстер
6
Берра
4
Чамберс
29
Эммануэль
8
Скьюз
17
Брю
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
11
Питман
16
Борысюк
5
Онуоха
5
Онуоха
16
Борысюк
26
Силла
14
Вашингтон
14
Вашингтон
26
Силла
30
Кенлок
3
Кнудсен
3
Кнудсен
30
Кенлок
29
Эммануэль
18
Уорд
18
Уорд
29
Эммануэль
17
Брю
22
Дуглас
22
Дуглас
17
Брю
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Сандро
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Сандро
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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