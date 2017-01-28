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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ипсвич Таун
Престон - Ипсвич Таун: обзор матча 28 января 2017
Престон
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
89'
Д. Хагилл
16'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Э. МакГиди
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Э. МакГиди
89'
Замена
С. Макиенок
️️️️
М. Вермийл
78'
74'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Питман
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
П. Галлахер
65'
Замена
Д. Хорган
️️️️
К. Робинсон
58'
57'
Замена
К. Брю
️️️️
Т. Дьягурага
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Б. Питман
Желтая карточка
М. Вермийл
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
23
Хантингтон
3
Сперр
5
Кларк
2
Вермийл
4
Пирсон
14
Джонсон
12
Галлахер
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
4-3-1-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
6
Берра
29
Эммануэль
18
Уорд
8
Скьюз
8
Дьягурага
10
Лоуренс
11
Питман
20
Сирс
47
Робинсон
7
Хорган
7
Хорган
47
Робинсон
2
Вермийл
24
Макиенок
24
Макиенок
2
Вермийл
12
Галлахер
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
12
Галлахер
8
Дьягурага
17
Брю
17
Брю
8
Дьягурага
11
Питман
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
11
Питман
Остались в запасе
Престон
Ипсвич Таун
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Престон - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Дипдэйл
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