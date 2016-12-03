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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ипсвич Таун
Бристоль Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 03 декабря 2016
Бристоль Сити
03.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
31'
Л. Томлин (П)
72'
Л. Фримен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ипсвич Таун
Замена
Г. О'Нил
️️️️
К. Смит
90'
+2
Замена
Б. Рид
️️️️
Л. Томлин
86'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Л. Фримен
81'
74'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Лоуренс
ГОЛ! 2:0!
Л. Фримен
72'
67'
Замена
Л. Бест
️️️️
Л. Варни
67'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Г. Уорд
Желтая карточка
Л. Томлин
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Томлин
31'
Желтая карточка
А. Уилбрахам
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
18
Грант Уорд
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-2-1-3
34
Филдинг
32
Магнуссон
2
Мэтьюз
13
Голбоурн
44
Флинт
7
Пак
8
Смит
15
Фримен
18
Абрахам
18
Уилбрахам
17
Томлин
4-3-1-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Уэбстер
6
Берра
4
Чамберс
18
Уорд
8
Скьюз
22
Дуглас
10
Лоуренс
42
Варни
17
МакГолдрик
15
Фримен
8
Браунхилл
8
Браунхилл
15
Фримен
8
Смит
19
О'Нил
19
О'Нил
8
Смит
17
Томлин
14
Рид
14
Рид
17
Томлин
10
Лоуренс
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Лоуренс
42
Варни
9
Бест
9
Бест
42
Варни
18
Уорд
20
Сирс
20
Сирс
18
Уорд
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ипсвич Таун
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бристоль Сити - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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