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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Брентфорд
Ипсвич Таун - Брентфорд: обзор матча 04 марта 2017
Ипсвич Таун
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
26'
Э. Хьюс
44'
Н. Йеннарис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Брентфорд
Замена
К. Мур
️️️️
Т. Лоуренс
81'
72'
Замена
Д. Шайбу
️️️️
Л. Вибе
Замена
К. Брю
️️️️
Э. Хьюс
71'
69'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Каньос
Замена
Т. Дьягурага
️️️️
Г. Уорд
57'
56'
Замена
Й. Барбе
️️️️
А. Бьелланд
44'
ГОЛ! 1:1!
Н. Йеннарис
Пас отдал
Р. Сойерс
ГОЛ! 1:0!
Э. Хьюс
Пас отдал
Т. Лоуренс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЛП
10
Том Лоуренс
ЛВ
44
Эмир Хьюс
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
АП
12
Джордан Спенс
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Хота
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-4-2-1
33
Биалковски
6
Берра
4
Чамберс
3
Кнудсен
30
Кенлок
44
Хьюс
18
Уорд
12
Спенс
10
Лоуренс
8
Скьюз
17
МакГолдрик
4-3-3
25
Бентли
2
Колен
15
Иган
6
Бьелланд
3
Генри
18
Вудс
26
Вибе
23
Йеннарис
24
Хота
14
Сойерс
7
Каньос
44
Хьюс
17
Брю
17
Брю
44
Хьюс
18
Уорд
8
Дьягурага
8
Дьягурага
18
Уорд
10
Лоуренс
19
Мур
19
Мур
10
Лоуренс
7
Каньос
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Каньос
26
Вибе
20
Шайбу
20
Шайбу
26
Вибе
6
Бьелланд
5
Барбе
5
Барбе
6
Бьелланд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Брентфорд
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ипсвич Таун - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Портмен Роуд
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