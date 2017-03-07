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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
Ипсвич Таун - Вулверхэмптон: обзор матча 07 марта 2017
Ипсвич Таун
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Эммануэль
84'
82'
Замена
Э. Кошта
️️️️
А. Вайманн
Замена
М. Кенлок
️️️️
Т. Смит
61'
47'
Желтая карточка
Д. Батт
Желтая карточка
Й. Кнудсен
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
АП
19
Джек Прайс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Биалковски
4
Чамберс
15
Смит
6
Берра
29
Эммануэль
3
Кнудсен
8
Скьюз
8
Дьягурага
18
Уорд
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
4-3-1-2
1
Икеме
2
Доэрти
23
Батт
30
Хаус
29
Сайсс
19
Прайс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
16
Эдвардс
10
Бедварссон
18
Вайманн
15
Смит
30
Кенлок
30
Кенлок
15
Смит
29
Эммануэль
19
Мур
19
Мур
29
Эммануэль
18
Вайманн
11
Кошта
11
Кошта
18
Вайманн
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Вулверхэмптон
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Нуха Дико
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ипсвич Таун - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Портмен Роуд
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