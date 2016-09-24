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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ипсвич Таун
Лидс - Ипсвич Таун: обзор матча 24 сентября 2016
Лидс
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
35'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ипсвич Таун
Замена
М. Гримес
️️️️
С. Даллас
86'
Замена
А. Моуатт
️️️️
П. Эрнандес
82'
81'
Желтая карточка
К. Берра
Замена
К. Руф
️️️️
Х. Сако
77'
76'
Желтая карточка
К. Брю
75'
Замена
К. Брю
️️️️
Г. Уорд
56'
Замена
Д. Эммануэль
️️️️
А. Уэбстер
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Ч. Тэйлор
35'
25'
Замена
Л. Бест
️️️️
Б. Питман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
18
Грант Уорд
ПП
20
Фредди Сирс
ЛФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
12
Эйлинг
27
Филлипс
15
Даллас
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
4-3-1-2
33
Биалковски
4
Уэбстер
4
Чамберс
6
Берра
3
Кнудсен
18
Уорд
8
Скьюз
22
Дуглас
10
Лоуренс
11
Питман
20
Сирс
9
Сако
7
Руф
7
Руф
9
Сако
15
Даллас
6
Гримес
6
Гримес
15
Даллас
19
Эрнандес
20
Моуатт
20
Моуатт
19
Эрнандес
4
Уэбстер
29
Эммануэль
29
Эммануэль
4
Уэбстер
18
Уорд
17
Брю
17
Брю
18
Уорд
11
Питман
9
Бест
9
Бест
11
Питман
Остались в запасе
Лидс
Ипсвич Таун
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Лидс - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Элланд Роад
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