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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ипсвич Таун
Кардифф - Ипсвич Таун: обзор матча 18 марта 2017
Кардифф
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
35'
К. Зохоре
50'
К. Зохоре
62'
Д. Беннетт
22'
Л. Чамберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ипсвич Таун
Замена
Д. Джон
️️️️
К. Харрис
90'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
К. Зохоре
83'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
К. Нун
79'
78'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Д. МакГолдрик
67'
Желтая карточка
Б. Питман
ГОЛ! 3:1!
Д. Беннетт
Пас отдал
К. Харрис
62'
52'
Желтая карточка
К. Берра
ГОЛ! 2:1!
К. Зохоре
Пас отдал
Д. Хойлетт
50'
45'
Замена
Б. Питман
️️️️
Т. Смит
ГОЛ! 1:1!
К. Зохоре
Пас отдал
Ш. Моррисон
35'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чамберс
Пас отдал
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Кардифф
45
Грег Халфорд
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
4-5-1
1
МакГрегор
14
Бамба
12
Беннетт
6
Ричардс
23
Моррисон
30
Хойлетт
40
Харрис
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
12
Нун
7
Зохоре
3-2-3-1-1
33
Биалковски
4
Чамберс
15
Смит
6
Берра
12
Спенс
3
Кнудсен
18
Уорд
8
Дьягурага
8
Скьюз
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
12
Нун
45
Халфорд
45
Халфорд
12
Нун
40
Харрис
28
Джон
28
Джон
40
Харрис
7
Зохоре
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
7
Зохоре
17
МакГолдрик
20
Сирс
20
Сирс
17
МакГолдрик
15
Смит
11
Питман
11
Питман
15
Смит
Остались в запасе
Кардифф
Ипсвич Таун
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Кардифф - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Кардифф Сити
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