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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун: обзор матча 21 января 2017
Хаддерсфилд Таун
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
41'
И. Браун
57'
К. Шиндлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
Замена
М. Хадсон
️️️️
Н. Уэллс
90'
85'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Хогг
85'
83'
Желтая карточка
К. Берра
76'
Желтая карточка
П. Дигби
Замена
Д. Лолли
️️️️
И. Браун
76'
73'
Замена
Б. Питман
️️️️
К. Брю
71'
Желтая карточка
Д. Дуглас
ГОЛ! 2:0!
К. Шиндлер
57'
56'
Желтая карточка
К. Брю
45'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
А. Доззел
ГОЛ! 1:0!
И. Браун
Пас отдал
К. Лев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЛП
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
17
Кевин Брю
АП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
44
Хефеле
26
Шиндлер
15
Лев
2
Смит
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
6
Хогг
37
Браун
10
Качунга
21
Уэллс
3-4-2-1
1
Геркен
4
Чамберс
12
Спенс
6
Берра
8
Скьюз
21
Доззел
37
Дигби
3
Кнудсен
17
Брю
10
Лоуренс
20
Сирс
21
Уэллс
5
Хадсон
5
Хадсон
21
Уэллс
6
Хогг
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
6
Хогг
37
Браун
11
Лолли
11
Лолли
37
Браун
21
Доззел
22
Дуглас
22
Дуглас
21
Доззел
17
Брю
11
Питман
11
Питман
17
Брю
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун
33
Гарри Банн
ЦП
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
38
Майкл Кроу
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ипсвич Таун
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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