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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бристоль Сити
Ипсвич Таун - Бристоль Сити: обзор матча 30 декабря 2016
Ипсвич Таун
30.12.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
39'
К. Брю
87'
Б. Питман
52'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бристоль Сити
Желтая карточка
Т. Лоуренс
90'
+4
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. МакГолдрик
89'
ГОЛ! 2:1!
Б. Питман
Пас отдал
Ф. Сирс
87'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Г. Уорд
78'
Замена
А. Доззел
️️️️
К. Брю
71'
66'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Х. Магнуссон
58'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
55'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
52'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
45'
Замена
Т. Мур
️️️️
М. Литтл
45'
Замена
Д. Брайан
️️️️
С. Голбоурн
Желтая карточка
Б. Питман
43'
ГОЛ! 1:0!
К. Брю
Пас отдал
Т. Лоуренс
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
4
Уэбстер
30
Кенлок
4
Чамберс
6
Берра
17
Брю
8
Скьюз
18
Уорд
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
11
Питман
4-2-1-3
34
Филдинг
13
Голбоурн
44
Флинт
32
Магнуссон
2
Литтл
8
Браунхилл
7
Пак
15
Фримен
18
Абрахам
17
Томлин
18
Уилбрахам
17
Брю
21
Доззел
21
Доззел
17
Брю
18
Уорд
20
Сирс
20
Сирс
18
Уорд
17
МакГолдрик
42
Варни
42
Варни
17
МакГолдрик
13
Голбоурн
23
Брайан
23
Брайан
13
Голбоурн
2
Литтл
15
Мур
15
Мур
2
Литтл
32
Магнуссон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
32
Магнуссон
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бристоль Сити
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
12
Ричард О'Доннелл
ВР
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ипсвич Таун - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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