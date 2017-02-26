Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ипсвич Таун
Норвич Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 26 февраля 2017
Норвич Сити
26.02.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
68'
Д. Мерфи
63'
Й. Кнудсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ипсвич Таун
87'
Желтая карточка
Д. Спенс
81'
Замена
Т. Дьягурага
️️️️
Э. Хьюс
Замена
А. Притчард
️️️️
В. Хулахан
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Нейсмит
76'
75'
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Сирс
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
В. Хулахан
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кнудсен
Пас отдал
Д. Спенс
59'
Желтая карточка
Ф. Сирс
56'
Замена
Т. Смит
️️️️
М. Кенлок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-2-1-3
26
Радди
35
Дийкс
12
Пинту
16
Мартин
5
Клозе
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
35
Джером
14
Нейсмит
23
Мерфи
3-2-3-2
33
Биалковски
30
Кенлок
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Берра
12
Спенс
18
Уорд
44
Хьюс
8
Скьюз
20
Сирс
17
МакГолдрик
14
Хулахан
10
Притчард
10
Притчард
14
Хулахан
30
Кенлок
15
Смит
15
Смит
30
Кенлок
44
Хьюс
8
Дьягурага
8
Дьягурага
44
Хьюс
20
Сирс
19
Мур
19
Мур
20
Сирс
Остались в запасе
Норвич Сити
Ипсвич Таун
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Норвич Сити - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Ипсвич Таун
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+