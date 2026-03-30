Форвард сборной Мали – о матче с Россией: «Мы приехали, чтобы победить»

Нападающий «Торпедо» и сборной Мали Мамаду Аруна Камара высказался о товарищеском матче с Россией.

«Очень обрадовался вызову в сборную своей страны – сбылась моя мечта! Когда мои партнeры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично. Самый опасный игрок для меня в их составе – тот, который играет за «Монако», Головин. Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», – сказал Камара.