Колосков сказал, может ли Россия сыграть с США перед ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы провести товарищеский матч между сборными России и США перед ЧМ-2026 невозможно.

«Я не против всех этих разговоров – хорошо, что наши депутаты эти темы затронули, обсудили. Это надо делать. Но решать это будут другие люди. Я, конечно, за то, чтобы сыграть. Но нужно понимать, что США сюда точно не поедут – им надо готовиться к турниру. А нам могут визы не дать, организовать все это очень сложно сейчас.

Но эти намерения, конечно, надо поддерживать. Я просто акценты ставлю, что решение будут принимать федерации.

В РФС лично я таких разговоров не слышал. Все-таки я думаю, что это нереально. Позже – возможно, но не сейчас, не перед чемпионатом мира. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы. Но пока это невозможно, мне кажется», – сказал Колосков.