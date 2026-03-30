Товарищеский матч. Колумбия с Кордобой проиграла в США Франции (1:3), у Дуэ дубль

Сборная Франции провела в США товарищеский матч против колумбийцев. Европейцы победили со счетом 3:1. Дублем отметился футболист «ПСЖ» Десир Дуэ.

У южноамериканцев забил Хаминтон Кампас.

У Колумбии на замену в перерыве вышел нападающий «Краснодара», лучший бомбардир этого сезона чемпионата России Джон Кордоба. Результативными действиями он не отметился.

Обе команды готовятся к чемпионату мира-2026, который пройдет в июне-июле в США, Мексике и Канаде.

У Франции девять матчей подряд без поражений.

Команды встретились впервые с марта 2018 года. Тогда команда Дидье Дешама проиграла со счетом 2:3. Та встреча прошла на «Стад де Франс».