  • Товарищеский матч. Колумбия с Кордобой проиграла в США Франции (1:3), у Дуэ дубль

Товарищеский матч. Колумбия с Кордобой проиграла в США Франции (1:3), у Дуэ дубль

30 марта, 00:08
1

Сборная Франции провела в США товарищеский матч против колумбийцев. Европейцы победили со счетом 3:1. Дублем отметился футболист «ПСЖ» Десир Дуэ.

У южноамериканцев забил Хаминтон Кампас.

У Колумбии на замену в перерыве вышел нападающий «Краснодара», лучший бомбардир этого сезона чемпионата России Джон Кордоба. Результативными действиями он не отметился.

Обе команды готовятся к чемпионату мира-2026, который пройдет в июне-июле в США, Мексике и Канаде.

У Франции девять матчей подряд без поражений.

Команды встретились впервые с марта 2018 года. Тогда команда Дидье Дешама проиграла со счетом 2:3. Та встреча прошла на «Стад де Франс».

Товарищеские матчи. Сборные.
Колумбия - Франция - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Д. Дуэ, 29; 0:2 - М. Тюрам, 41; 0:3 - Д. Дуэ, 56; 1:3 - Х. Кампас, 77.
Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Франция. Лига 1 Краснодар Франция Колумбия Кордоба Джон
Комментарии (1)
АЛЕКС 58
1774948518
Там цирковые номера не проходят,за симуляцию и провокации сразу карточку дают
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
