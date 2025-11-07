Григорян заявил о мании величия у Станковича

Экс-тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб часто празднует голы красно-белых, повернувшись лицом к телекамере.
«Это обычная мания величия. В данном случае я не критикую, просто кто‑то может ее в себе скрывать, а кто‑то не может. А то, что любой классный футболист или тренер обладает этим качеством, – это 100%. Просто не каждый выпячивает его», – сказал Григорян.
- В четверг «Спартак» победил «Локомотив» (3:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Ответная игра пройдет 26 ноября.
- Станкович возглавляет красно-белых с сентября 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»