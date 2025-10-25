Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом

Экс-спартаковец Александр Мостовой оценил резонансное высказывание Андрея Аршавина.

Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».

Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

– Аршавин сказал, что он и Канчельскис – global stars [мировые звезды]. Они популярнее вас?

– Я в России не играл, только в СССР и в Европе. За границей меня все узнают. В Испании меня узнают на каждом углу! Правда, я там давно не был. Но меня узнают не только там, а еще и в других странах.

Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Что здесь говорить. Это у нас половина не знает кто и чего. Кто разбирается в футболе, те знают, кто такой Мостовой.