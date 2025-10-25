Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом

Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом

Сегодня, 21:47
7

Экс-спартаковец Александр Мостовой оценил резонансное высказывание Андрея Аршавина.

  • Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».
  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

– Аршавин сказал, что он и Канчельскис – global stars [мировые звезды]. Они популярнее вас?

– Я в России не играл, только в СССР и в Европе. За границей меня все узнают. В Испании меня узнают на каждом углу! Правда, я там давно не был. Но меня узнают не только там, а еще и в других странах.

Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Что здесь говорить. Это у нас половина не знает кто и чего. Кто разбирается в футболе, те знают, кто такой Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом» 10
Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер 14
Мостовой – о ситуации в «Торпедо»: «Как в величайших комедиях Гайдая» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761418686
Кто такой Мостовой? Знаю. Это игрок "Зенита" , постоянно выходящий на подмену чрезмерно-загорелым, оккупировавшим основу названной команды.
Ответить
Plyash
1761419337
Хвальбишка ты лох-матый , нечёсаный , не стриженый -- это истинная правда .
Ответить
рылы
1761419396
мля, ты за манчестер или реал играл, что ли? в лиге чемпионов феерил? ты в драной сельте был, по факту. вот там тебя знают, а больше нигде. лучше иди постригись! все же помнят фильм "итальянцы в россии"? там была джузеппа, которую называли нестриженой обезьяной. вот вообще от мостового не отличить, на одно лицо!
Ответить
САНЁК17
1761419450
Он с Аршавином пара
Ответить
vvv123
1761420645
Мостовой и игрок был так себе, а тренеришка вообще нулевой! И в России не играл, вали в Испанию, где тебя узнают!
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
22:44
1
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
22:33
1
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
22:22
3
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
22:10
2
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
21:26
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
13
Все новости
Все новости
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА
21:40
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20:56
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
«Спартак» уличили в тошнотворности
20:41
6
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
12
Солари описал РПЛ одним прилагательным
20:15
Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»
20:03
3
Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
19:45
3
В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Бабича
19:18
3
ВидеоАкинфеев получил подарок из рук Гинера
19:08
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
18:25
РПЛ. «Ростов» и «Динамо Мх» обменялись голами (1:1)
18:24
10
Угальде объяснил, почему у «Спартака» было мало моментов против «Оренбурга»
18:08
9
Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака»
17:49
1
Станкович раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Оренбургом»
17:33
4
«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»
17:19
6
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»
17:05
4
Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
16:57
10
Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»
16:44
18
Директору «Спартака» не понравилась игра с «Оренбургом»
16:36
3
Реакция болельщиков «Спартака» на трудную победу над «Оренбургом»
16:15
11
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» (1:0) из зоны стыков
15:59
98
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:59
Солари ответил, когда «Спартак» окажется в топ-3 РПЛ
15:41
1
«Феноменально плохо»: Генич – о «Спартаке» в матче с «Оренбургом»
15:25
1
Россия готова принять Евро-2032
15:11
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 