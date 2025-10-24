Введите ваш ник на сайте
  Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»

Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»

Сегодня, 00:24
3

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Балтикой».

  • Команды завершили групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Балтика» уступила дома со счетом 1:2.
  • Главный судья Павел Шадыханов отменил 3 гола в ворота «Локо» – за фол в атаке и два офсайда.

«Это очень хороший и полезный матч для нас. Хорошая встряска для нашей команды, чтобы мы были в игровом тонусе.

Должны держать уровень борьбы, а для этого надо больше прилагать усилий. Молодцы, что свои моменты реализовали.

Непонятно, как сложилась бы игра, если бы ВАР не отменил несколько взятий ворот», – сказал Галактионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Балтика Галактионов Михаил
  • Читайте нас: 