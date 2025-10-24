Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Балтикой».
- Команды завершили групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- «Балтика» уступила дома со счетом 1:2.
- Главный судья Павел Шадыханов отменил 3 гола в ворота «Локо» – за фол в атаке и два офсайда.
«Это очень хороший и полезный матч для нас. Хорошая встряска для нашей команды, чтобы мы были в игровом тонусе.
Должны держать уровень борьбы, а для этого надо больше прилагать усилий. Молодцы, что свои моменты реализовали.
Непонятно, как сложилась бы игра, если бы ВАР не отменил несколько взятий ворот», – сказал Галактионов.
Источник: «Матч ТВ»