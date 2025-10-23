Кубок России. «Локомотив» удержал победу над «Балтикой» (2:1), у команды Талалаева 3 отмененных гола

«Локомотив», несмотря на отсутствие лидеров, обыграл «Балтику» на выезде.

Команды завершали групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локо» победил со счетом 2:1, оставшись на втором месте в квартете после ЦСКА.

«Балтика» сохранила третью строчку и выбыла в Путь регионов.

Главный судья Павел Шадыханов отменил сразу три гола команды Андрея Талалаева – на 10-й (офсайд), 12-й (фол в атаке) и 52-й (офсайд) минутах.