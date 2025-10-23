Галактионов объяснил отсутствие в составе «Локомотива» Баринова, Батракова и Воробьева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что лидеры команды не сыграют с «Балтикой».

Команды встретятся в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч в Калининграде начнется в 21:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

– Почему в составе нет Баринова, Батракова и Воробьева?

– Ребятам дали возможность отдыха, много было нагрузки в последнее время.

Они в штатном режиме продолжают подготовку в Москве к матчам чемпионата.