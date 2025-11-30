Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился эмоциями после гостевой победы над «Ростовом» (3:1) в 17-м туре РПЛ.
«Эмоции потрясающие. Это тяжелая победа на выезде. Было очень важно одержать победу, так как мы давно не побеждали в Ростове‑на‑Дону, если не брать кубковые игры.
Каждый игрок, который был сегодня на поле, и те, которые не вышли, внесли свой вклад с точки зрения энергетики и эмоциональной составляющей. Благодарен ребятам за самоотверженность, страсть и эмоции. Эта победа, безусловно, придаст нам эмоциональный подъем», – сказал Галактионов.
- Голы у «Локомотива» забили Дмитрий Баринов на 3-й минуте, Николай Комличенко с пенальти на 41-й и Жерзино Ньямси на 77-й. У «Ростова» отличился Илья Вахания на 20-й.
- «Локомотив» сейчас занимает 3-е место в РПЛ с 34 очками после 17 матчей.
Источник: «Матч ТВ»