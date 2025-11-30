Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился эмоциями после гостевой победы над «Ростовом» (3:1) в 17-м туре РПЛ.

«Эмоции потрясающие. Это тяжелая победа на выезде. Было очень важно одержать победу, так как мы давно не побеждали в Ростове‑на‑Дону, если не брать кубковые игры.

Каждый игрок, который был сегодня на поле, и те, которые не вышли, внесли свой вклад с точки зрения энергетики и эмоциональной составляющей. Благодарен ребятам за самоотверженность, страсть и эмоции. Эта победа, безусловно, придаст нам эмоциональный подъем», – сказал Галактионов.