Галактионов назвал игрока «Локомотива», который блестяще сыграл с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил игру вратаря Антона Митрюшкина в гостевом матче 17‑го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

– В чем «Локомотив» превзошел соперника?

– Ожидали тяжелого матча. «Ростов» агрессивно действует в атаке, играет в вертикальный футбол. Наша дисциплина была на хорошем уровне. Отрезками мы где‑то даем сопернику возвращаться в игру. Сегодня мы превзошли «Ростов» в единоборствах. Блестяще играл Митрюшкин, он помог одержать победу.

– «Локомотив» был сегодня спокоен. Эта команда обрела уверенность в себе?

– С одной стороны, да. Мы понимаем – как бы матч не складывался, нельзя прижиматься к своим воротам. Есть моменты, когда нужно форсировать что‑то в атаке. Но внутри команды есть опытные игроки, которые подсказывают и внутренней энергетикой сохраняют спокойствие.

– Почему пенальти бил Комличенко?

– У нас было два игрока. Кто был лучше готов, тот и бил. Не обсуждалось, что это особенный матч. Обсуждалось только, что он должен был делать на поле. Со своей работой он справился хорошо.