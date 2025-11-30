«Было обидно»: Комличенко отреагировал на свист фанатов «Ростова» в свой адрес

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1).

Комличенко забил победный гол с пенальти. Ранее нападающий выступал за ростовскую команду.

– Как относитесь к тому, что вас освистали болельщики?

– Не знаю, с чем это связано. Я ничего плохого не сделал. Было обидно.

– Когда вы уходили, то ударили себя по груди. Что это значило?

– Хотел показать, что, ребята, моя душа всегда здесь была. Играл с душой, выкладывался на сто процентов. К «Ростову» никогда плохо не относился. Не знаю, с чем такое настроение связано. Мне непонятно. С ребятами в команде, тренерами, персоналом – со всеми в хороших отношениях. И в субботу виделся с друзьями своими в городе.