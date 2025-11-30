Альба назвал причину поражения «Ростова» от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги домашнего матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).
Он посетовал на плохую реализацию моментов его подопечными.
«Думаю, в штрафной соперника у нас не получилось реализовать свои моменты. Мы играли против хорошей команды. У меня нет претензий к футболистам. У нас были хорошие моменты, но день получился неудачным. Игра бы поменялась, если бы мы забили пенальти. Мы пропустили быстрый мяч», – сказал Альба.
- Гол у «Ростова» забил Илья Вахания на 20-й минуте. У «Локомотива» отличились Дмитрий Баринов на 3-й, Николай Комличенко с пенальти на 41-й и Жерзино Ньямси на 77-й.
- На 90+2-й минуте у хозяев не реализовал пенальти Алексей Миронов. Его удар отбил вратарь красно-зеленых Антон Митрюшкин.
- «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ с 18 очками после 17 игр.
Источник: «Матч ТВ»