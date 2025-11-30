Альба назвал причину поражения «Ростова» от «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги домашнего матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

Он посетовал на плохую реализацию моментов его подопечными.

«Думаю, в штрафной соперника у нас не получилось реализовать свои моменты. Мы играли против хорошей команды. У меня нет претензий к футболистам. У нас были хорошие моменты, но день получился неудачным. Игра бы поменялась, если бы мы забили пенальти. Мы пропустили быстрый мяч», – сказал Альба.