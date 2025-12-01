Комличенко: «Батраков пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко сказал, что пенальти в матче 17‑го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) должен был бить полузащитник Алексей Батраков, а не он.

– Вы должны были бить пенальти?

– Нет, мы с Батраковым обсудили. Он сказал: «Бей, я в тебе уверен». Все, ни у кого вопросов нет. Я, честно говоря, думал, что он сам будет бить. Выходит, пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня.