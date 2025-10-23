Осинькин – про 0:3 от «Краснодара»: «Неуместно называть это разгромом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам проигранного матча с «Краснодаром».
- Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Краснодарцы победили со счетом 3:0 и заняли чистое 1-е место в кубковой группе.
- Сочинцы после сегодняшнего поражения вылетели из турнира.
«Фразу «разгромно проиграть» можно употреблять, когда с самого начала матча большой счет. А мы при счете 0:1 создали много моментов и могли рассчитывать на ничью.
Понимаю, что мы не были сильнее соперника, но разгромом это назвать, наверное, неуместно», – сказал Осинькин.
Источник: «Матч ТВ»