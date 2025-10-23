Кубок России. «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0) и выиграл группу

«Краснодар» завершил домашней победой групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Мурада Мусаева крупно обыграла «Сочи» со счетом 3:0 благодаря голам Данилы Козлова, Джона Кордобы и Жоау Батчи.
Краснодарцы набрали 14 очков в 6 турах и финишировали первыми в кубковой группе.
«Сочи» стал последним и вылетел из турнира.
Россия. Кубок. Группа B. 6 тур
Краснодар - Сочи - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Козлов, 21; 2:0 - Д. Кордоба, 86; 3:0 - Ж. Батчи, 90+4.
Источник: «Бомбардир»