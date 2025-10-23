Введите ваш ник на сайте
Кубок России. «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0) и выиграл группу

Сегодня, 20:25
5

«Краснодар» завершил домашней победой групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Мурада Мусаева крупно обыграла «Сочи» со счетом 3:0 благодаря голам Данилы Козлова, Джона Кордобы и Жоау Батчи.

Краснодарцы набрали 14 очков в 6 турах и финишировали первыми в кубковой группе.

«Сочи» стал последним и вылетел из турнира.

Россия. Кубок. Группа B. 6 тур
Краснодар - Сочи - 3:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Козлов, 21; 2:0 - Д. Кордоба, 86; 3:0 - Ж. Батчи, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

trener7
1761240719
Спокойная игра была, интересная. Молодёжь в первом тайме больше понравилась!
Ответить
САНЁК17
1761240858
Вратарю Сочи надо найти юбку как у Тибо Куртуа, первые два гола пропустил между ног
Ответить
рылы
1761241147
стыд, или не стыд? хотя, тут, вроде, не про спартаг.
Ответить
Январь 59
1761242412
Быки с победой, поздравляю всех кто болел за Краснодар.
Ответить
Cubinec1989
1761242974
Вообще не напрягаясь...
Ответить
