Кубок России. «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0) и выиграл группу

«Краснодар» завершил домашней победой групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Мурада Мусаева крупно обыграла «Сочи» со счетом 3:0 благодаря голам Данилы Козлова, Джона Кордобы и Жоау Батчи.

Краснодарцы набрали 14 очков в 6 турах и финишировали первыми в кубковой группе.

«Сочи» стал последним и вылетел из турнира.