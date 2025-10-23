Черчесов прокомментировал упущенные 2:0 «Ахмата» против «Рубина»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался по итогам кубкового матча против «Рубина» (3:3, 3:4 по пенальти).

Грозненцы вели 2:0 по ходу встречи.

В итоге «Ахмат» вылетел из турнира.

Команда начинала кубковый путь при предыдущем тренере Александре Сторожуке.

– «Ахмат» вел 2:0, но «Рубин» очень здорово начал второй тайм…

– Согласен, они начали игру достаточно агрессивно, и мы сделали то, что планировали. Быстро провели контратаки, забили два гола. У нас было много шансов доводить до логического конца – мы этого не сделали, пропустили со стандарта. «Рубин» – крепкая команда, которая играет дома. Поэтому вы видите 2:0, а я вижу как с 2:3 мы отыгрались.