Семак прокомментировал 6:0 «Зенита» против «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам кубкового матча против «Оренбурга» (6:0).

«Достаточно удачно сложилась для нас игра – и быстро забили, и удаление. Конечно, «Оренбургу» сложно пришлось вдесятером на протяжении практически всего матча. А мы много забили, порадовали болельщиков, молодежь наша почувствовала и вкус победы, и атмосферу стадиона.

Спасибо болельщикам, которые приходят нас поддерживать. Ребята все понимают, что Кубок России проходит без карты болельщика с большим стечением наших фанатов, которые здорово поддерживают, спасибо им большое», – сказал Семак.