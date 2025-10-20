Мостовой ответил Абаскалю, скучающему по России

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что скучает по России.

«Скучаю по России. Смотрю все матчи РПЛ, всегда нахожу время в течение недели. Из-за изменения расписания некоторые матчи проходят очень рано, и я могу смотреть их в прямом эфире.

Рад видеть, что команды с интересными проектами достигают результатов, например, как «Локомотив» и «Краснодар», – сказал Абаскаль.

На слова испанца отреагировал Александр Мостовой.

«Из «Спартака» никто расстроенным не уезжал. Посоветовал бы ему возглавить такие команды как «Чайка» или «Уфа». Он же говорил, что приезжал в Россию учиться – вот, пожалуйста.

Но, если серьезно, то забудьте уже про него. На мои слова он реагировать все равно не будет.

Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб? Меня по всей Европе и во всем Союзе знали. А кто такой Абаскаль?» – заявил Мостовой.