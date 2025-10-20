Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты

В понедельник состоялись пять матчей 15-го тура PARI Первой лиги.

По три очка набрали «Урал», «Факел» и «Волга», победившие «Чайку», «Ротор» и «Уфу» соответственно.

Вничью сыграли «Черноморец» с «Нефтехимиком» и «Торпедо» с «Шинником».