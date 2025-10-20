Введите ваш ник на сайте
  Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты

Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты

Вчера, 21:35

В понедельник состоялись пять матчей 15-го тура PARI Первой лиги.

По три очка набрали «Урал», «Факел» и «Волга», победившие «Чайку», «Ротор» и «Уфу» соответственно.

Вничью сыграли «Черноморец» с «Нефтехимиком» и «Торпедо» с «Шинником».

Россия. PARI Первая лига. 15 тур
Волга - Уфа - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Мурза, 6; 2:0 - Е. Воронин, 51.
Таблица турнира Календарь турнира
Чайка - Урал - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - И. Ишков, 17.
Удаления: нет - Г. Мигель, 54.
Таблица турнира Календарь турнира
Черноморец - Нефтехимик - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Кокоев, 20; 1:1 - С. Алиев, 50.
Таблица турнира Календарь турнира
Факел - Ротор - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Б. Пуси, 42; 2:0 - Б. Пуси, 47; 3:0 - Г. Гонгадзе, 74; 4:0 - Г. Гонгадзе, 90+2.
Таблица турнира Календарь турнира
Торпедо - Шинник - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Окончательное решение по Станковичу, новый президент «Ростова», Мостового позвали в Европу на стажировку и другие новости
01:13
Клуб Второй лиги оказался на грани банкротства
00:48
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира
00:29
Акинфеев объяснил провал сборной России на Евро-2016
Вчера, 23:59
2
Сперцян раскрыл детали нашумевшего конфликта с Ндонгом из «Ахмата»
Вчера, 23:49
Саввиди назвал условие для возвращения в «Ростов»
Вчера, 23:36
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
Вчера, 23:23
2
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
Вчера, 22:56
3
Мостовой ответил Абаскалю, скучающему по России
Вчера, 22:40
1
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
Вчера, 22:31
Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты
Вчера, 21:35
«Урал» близок к назначению легенды сборной России
18 октября
3
«Вот вам деньги – уходите»: подробности увольнения Парфенова из «Торпедо»
18 октября
Радимов одним словом охарактеризовал происходящее в «Торпедо»
17 октября
Аршавин назвал клуб, претендующий на место «Химок»
16 октября
1
Кононов озвучил срок контракта с «Торпедо»
16 октября
Стал известен бюджет «Торпедо» на сезон
16 октября
2
Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»
16 октября
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»
16 октября
2
Радимов определил московский клуб, где творится бардак – это не «Спартак»
16 октября
5
Назван самый футбольный город России
16 октября
8
Корнеев одним словом отреагировал на возвращение Кононова в «Торпедо»
16 октября
3
Кержаков предложил себя клубам Первой лиги
16 октября
Семин предложил изменить регламент из-за «Торпедо»
16 октября
Парфенов впервые высказался об увольнении из «Торпедо»
15 октября
1
Мостовой – о Кононове: «Я вообще не знаю такого тренера»
15 октября
2
Канчельскис эмоционально отреагировал на происходящее в «Торпедо»
15 октября
1
Реакция Мостового на возвращение Кононова в «Торпедо» через два месяца после увольнения
15 октября
1
«Светлая память великому клубу»: Губерниев отреагировал на ситуацию в «Торпедо»
15 октября
3
Фото«Торпедо» объявило об увольнении Парфенова спустя месяц работы
15 октября
6
В московском клубе уволили весь менеджмент
14 октября
3
«Торпедо» с экс-спартаковцем во главе опустилось на последнее место
11 октября
Видео«Чайка» Комбарова забила в свои ворота после того как вратарь отразил удар с пенальти
11 октября
В Первой лиге сменился лидер
11 октября
3
«Уфа» провела в аэропорту ночь перед матчем Первой лиги
11 октября
Фото«КАМАЗ» назначил нового тренера вместо ушедшего в «Оренбург» Ахметзянова
10 октября
Экс-нападающий «Динамо» возглавит клуб Первой лиги
10 октября
Раскрыта причина несостоявшегося перехода Погба в «Торпедо»
8 октября
4
