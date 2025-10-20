Первая лига. «Урал» и «Факел» победили, «Торпедо» потеряло очки и другие результаты

В понедельник состоялись пять матчей 15-го тура PARI Первой лиги.
По три очка набрали «Урал», «Факел» и «Волга», победившие «Чайку», «Ротор» и «Уфу» соответственно.
Вничью сыграли «Черноморец» с «Нефтехимиком» и «Торпедо» с «Шинником».
Россия. PARI Первая лига. 15 тур
Волга - Уфа - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Мурза, 6; 2:0 - Е. Воронин, 51.
Чайка - Урал - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - И. Ишков, 17.
Удаления: нет - Г. Мигель, 54.
Черноморец - Нефтехимик - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Кокоев, 20; 1:1 - С. Алиев, 50.
Факел - Ротор - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Б. Пуси, 42; 2:0 - Б. Пуси, 47; 3:0 - Г. Гонгадзе, 74; 4:0 - Г. Гонгадзе, 90+2.
Источник: «Бомбардир»