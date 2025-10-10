Игрок Ирана назвал самого сильного футболиста сборной России

Вингер «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби высказался о самых сильных игроках национальной команды России.

– Кого вы считаете самым сильным и опасным игроком сборной России?

– Я считаю, что сборная России очень сильная, и в еe составе много классных игроков. К сожалению, самый, на мой взгляд, сильный – Александр Головин – завтра играть не будет. А из тех, кто может выйти на поле, я бы отметил Алексея Миранчука и Максима Глушенкова.