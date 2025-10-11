Судью матча Россия – Иран назвали «клиническим идиотом»

Блогер Михаил Борзыкин недоволен судейством в товарищеском матче Россия – Иран (2:1).

«Гол-красавец Алексея Батракова и в целом неплохая игра сборной России на фоне непростого соперника из топ-20 рейтинга ФИФА.

Впечатление подпортил черногорский арбитр: не показать красную карточку иранцу за удар ногой в голову Виктору Мелехину – это надо быть клиническим идиотом», – написал Борзыкин.