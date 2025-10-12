Введите ваш ник на сайте
Появилось видео из раздевалки сборной России перед Ираном

Сегодня, 12:04

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из раздевалки перед матчем с Ираном.

«Потери мяча будут, естественно. Это футбол, так что потери будут. Потери – это не важно, а важно, как вы будете реагировать на потери. Никто не рассказывает никому. Отобрали – потом посмотрим, кто виноват, кто не виноват. Окей?

Все, мужики, давай. 90 минут, 95 минут, сколько судья дал – на 100%. 60 минут – значит, 60, 80 – значит, 80. Кто не может – руку подняли, ничего страшного, замены есть. Окей? Готовы? Сели. Все, давай, давай, давай, мужики!» – сказал Карпин.

Еще по теме:
Тренер России поделился впечатлениями от дебюта Умярова 2
Стало известно, почему Черчесов отказался от 5 миллионов евро при увольнении из сборной России 8
Бышовец обнаружил в сборной России «феноменального» игрока 7
Источник: телеграм-канал сборной России
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Динамо Иран Россия Карпин Валерий
