Появилось видео из раздевалки сборной России перед Ираном

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из раздевалки перед матчем с Ираном.

Команда Валерия Карпина победила в товарищеском матче со счетом 2:1.

Голы в составе россиян забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

«Потери мяча будут, естественно. Это футбол, так что потери будут. Потери – это не важно, а важно, как вы будете реагировать на потери. Никто не рассказывает никому. Отобрали – потом посмотрим, кто виноват, кто не виноват. Окей?

Все, мужики, давай. 90 минут, 95 минут, сколько судья дал – на 100%. 60 минут – значит, 60, 80 – значит, 80. Кто не может – руку подняли, ничего страшного, замены есть. Окей? Готовы? Сели. Все, давай, давай, давай, мужики!» – сказал Карпин.