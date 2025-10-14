Введите ваш ник на сайте
Игрок Ирана извинился перед Мелехиным за разорванное ухо

Сегодня, 13:12

Игрок сборной Ирана Алиреза Джаханбакш извинился перед Виктором Мелехиным.

В товарищеском матче с Россией он ударил 21-летнего россиянина ногой в голову, разорвав ему ухо. Мелехина в итоге заменили.

«Сначала я видел Мелехина немного в стороне от эпизода и не ожидал, что он окажется так близко к мячу. Когда я прыгнул, действительно не заметил, что он приближается. Я также извинился перед ним во время матча.

Это был просто несчастный момент в игре, и мне искренне жаль, что он получил травму. Надеюсь, он быстро восстановится и скоро вернется на поле. Желаю ему всего наилучшего!» – сказал Джаханбакш.

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Ростов Иран Россия Джаханбакш Алиреза Мелехин Виктор
