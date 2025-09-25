Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе

Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе

Сегодня, 08:11

Бывший полузащитник «Сарагосы» и «Левски» Владислав Радимов считает, что полузащитнику Далеру Кузяеву нужно было раньше уезжать за границу.

«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени.

Проблематично было Кузяеву сразу из «Гавра» перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Смертин, который из «Бордо» перешел в «Челси», у него было больше времени на адаптацию и на всe прочее. Далеру этого времени не хватило, если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», – сказал Радимов.

  • 24 сентября Кузяев подписал контракт с «Рубином» на правах свободного агента
  • 32-летний Кузяев за два года выступлений в «Гавре» сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Рубин Гавр Кузяев Далер Радимов Владислав
