Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе

Бывший полузащитник «Сарагосы» и «Левски» Владислав Радимов считает, что полузащитнику Далеру Кузяеву нужно было раньше уезжать за границу.

«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени.

Проблематично было Кузяеву сразу из «Гавра» перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Смертин, который из «Бордо» перешел в «Челси», у него было больше времени на адаптацию и на всe прочее. Далеру этого времени не хватило, если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», – сказал Радимов.