Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе

Бывший полузащитник «Сарагосы» и «Левски» Владислав Радимов считает, что полузащитнику Далеру Кузяеву нужно было раньше уезжать за границу.
«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени.
Проблематично было Кузяеву сразу из «Гавра» перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Смертин, который из «Бордо» перешел в «Челси», у него было больше времени на адаптацию и на всe прочее. Далеру этого времени не хватило, если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», – сказал Радимов.
- 24 сентября Кузяев подписал контракт с «Рубином» на правах свободного агента
- 32-летний Кузяев за два года выступлений в «Гавре» сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»