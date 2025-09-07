Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»

Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»

Вчера, 19:57
1

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об игре национальной команды в гостевом товарищеском матче с Катаром.

«Мне очень нравится, как играет наша сборная. Самое главное, что бросается в глаза, – мобильный центр поля: Кисляк, Батраков, Головин. Они все примерно одной комплекции, при потере мяча мы постоянно вступаем в отбор.

Линия обороны – а‑ля «Барселона», не опускаются низко вообще, встречают соперника в центре поля. Понятно, что это Катар, с командой более высокого уровня мы, может быть, поплатились бы за это, но смотрится это здорово. Еще бы отметил качество поля – бильярдный стол, на котором нравится играть всем футболистам.

Лучший футболист [по итогам 1-го тайма] – Кисляк. Он играет здорово, все остальные уже давно подтвердили свой уровень, а Кисляк прогрессирует за последние полгода. Может быть, у меня субъективное мнение.

Чего не хватает? Мастера такого уровня на подступах к штрафной должны комбинировать гораздо больше», – сказал Радимов.

  • Россия выиграла 1-й тайм со счетом 3:0.
  • Встреча продолжается. Сейчас россияне ведут 4:1.

Еще по теме:
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром 2
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России 1
Определен лучший игрок матча Катар – Россия 1
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Катар Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1757265707
Да и даже с Катаром поплатились за высокую линию обороны, очень лёгкий гол они забили, буквально в три передачи.
Ответить
Главные новости
«Динамо» выиграло матч в отсутствие Карпина
13:14
2
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
6
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Все новости
Все новости
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ
Вчера, 22:00
7
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»
Вчера, 21:29
3
Комментарий Карпина после разгрома Катара
Вчера, 21:11
2
Россия продлила беспроигрышную серию до 20 матчей
Вчера, 20:45
3
ВидеоОбзор матча Катар – Россия голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:11
Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар
Вчера, 20:11
20
Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»
Вчера, 19:57
1
ФотоКлаудиньо посетил матч сборной России в Катаре
Вчера, 19:31
Россия забила Катару 3 гола в первом тайме
Вчера, 19:16
Карпин назвал принципы выбора состава на матчи сборной России
Вчера, 16:58
1
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Катаром: 7 сентября
Вчера, 16:55
3
Карпин сказал, помогут ли подзатыльники игрокам сборной России
6 сентября
3
Карпин сказал, какой состав будет у сборной России в игре с Катаром
6 сентября
3
Где смотреть матч Катар – Россия: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2025
6 сентября
Реакция Мостового на ничью сборной России с Иорданией
5 сентября
9
Карпин раскрыл часть стартового состава сборной России на матч с Катаром
4 сентября
1
Только один игрок дебютировал за сборную России в матче с Иорданией
4 сентября
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Иорданией
4 сентября
9
Глушенков объяснил, почему Россия не обыграла Иорданию
4 сентября
16
Назван лучший игрок матча Россия – Иордания
4 сентября
3
Товарищеский матч. Россия не смогла победить Иорданию – 0:0
4 сентября
76
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Иорданией: 4 сентября
4 сентября
Головин назвал самых интересных соперников сборной России на осень
3 сентября
Назначен судья на матч Россия – Иордания
3 сентября
ФотоШуфутинский закроет матч Россия – Иордания песней «3 сентября»
3 сентября
1
Где смотреть матч Россия – Иордания: во сколько прямая трансляция: 4 сентября 2025
3 сентября
Карпин высказался о кандидатуре Соболева для сборной России
3 сентября
7
Агент Агкацева рассказал, почему вратарь не сыграет за сборную России в сентябре
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 