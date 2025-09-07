Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об игре национальной команды в гостевом товарищеском матче с Катаром.

«Мне очень нравится, как играет наша сборная. Самое главное, что бросается в глаза, – мобильный центр поля: Кисляк, Батраков, Головин. Они все примерно одной комплекции, при потере мяча мы постоянно вступаем в отбор.

Линия обороны – а‑ля «Барселона», не опускаются низко вообще, встречают соперника в центре поля. Понятно, что это Катар, с командой более высокого уровня мы, может быть, поплатились бы за это, но смотрится это здорово. Еще бы отметил качество поля – бильярдный стол, на котором нравится играть всем футболистам.

Лучший футболист [по итогам 1-го тайма] – Кисляк. Он играет здорово, все остальные уже давно подтвердили свой уровень, а Кисляк прогрессирует за последние полгода. Может быть, у меня субъективное мнение.

Чего не хватает? Мастера такого уровня на подступах к штрафной должны комбинировать гораздо больше», – сказал Радимов.