Орлов объяснил, почему Соболев должен заменить Мусаева в сборной России

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Тамерлан Мусаев не вписывается в игру сборной России и его в составе должен заменить Александр Соболев.
«Мне очень понравилось стремление нашей сборной играть в одно касание. Это в первую очередь относится к Алексею Миранчуку, Головину, Батракову. Они способны играть в такой манере. В современный футбол. У этой сборной есть перспективы. Атакующая линия у нас добротная.
Что насторожило? Не то чтобы насторожило... Но, считаю, сборной нужен сильный силовой нападающий. Все-таки надо будет варьировать тактику. Попадутся и более крепкие соперники, чем Катар.
Если Соболев продолжит забивать, он окажется в национальной команде. Мне показалось, что Мусаев не вписывается в эту игру сборной. Тяжело ему, сложно... Но тут, как говорится, тренеру виднее», – сказал Орлов.
- 4 сентября Россия дома сыграла вничью с Иорданией (0:0), а 7 сентября победила в гостях Катар со счетом 4:1.
- Нападающий Тамерлан Мусаев выходил на замену в этих встречах на 76-й и 75-й минутах соответственно.
- Форвард Александр Соболев в последний раз играл за сборную России 20 ноября 2023 года во встрече с Кубой.