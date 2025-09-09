Орлов объяснил, почему Соболев должен заменить Мусаева в сборной России

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Тамерлан Мусаев не вписывается в игру сборной России и его в составе должен заменить Александр Соболев.

«Мне очень понравилось стремление нашей сборной играть в одно касание. Это в первую очередь относится к Алексею Миранчуку, Головину, Батракову. Они способны играть в такой манере. В современный футбол. У этой сборной есть перспективы. Атакующая линия у нас добротная.

Что насторожило? Не то чтобы насторожило... Но, считаю, сборной нужен сильный силовой нападающий. Все-таки надо будет варьировать тактику. Попадутся и более крепкие соперники, чем Катар.

Если Соболев продолжит забивать, он окажется в национальной команде. Мне показалось, что Мусаев не вписывается в эту игру сборной. Тяжело ему, сложно... Но тут, как говорится, тренеру виднее», – сказал Орлов.