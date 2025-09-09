Григорян сравнил сборную России с Испанией

Экс-главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян назвал аспект, в котором сборная России в гостевой товарищеской игре с Катаром (4:1) смотрелась как Испания.

«Мы в позиционной атаке с Катаром смотрелись, как сборная Испании. Катар – не рядовая сборная. Чтобы его так кто‑то возил, не было таких моментов.

Этот матч показал, что мы способны выглядеть зрелищно и эффективно. Мы бы обыграли середняков европейского уровня.

Такой стильной сборной я давно не помню. При этом Обляков в запасе, Глушенков, Баринов. Какой резерв под эту стильную сборную», – сказал Григорян.