Григорян сравнил сборную России с Испанией

Экс-главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян назвал аспект, в котором сборная России в гостевой товарищеской игре с Катаром (4:1) смотрелась как Испания.
«Мы в позиционной атаке с Катаром смотрелись, как сборная Испании. Катар – не рядовая сборная. Чтобы его так кто‑то возил, не было таких моментов.
Этот матч показал, что мы способны выглядеть зрелищно и эффективно. Мы бы обыграли середняков европейского уровня.
Такой стильной сборной я давно не помню. При этом Обляков в запасе, Глушенков, Баринов. Какой резерв под эту стильную сборную», – сказал Григорян.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Катар – 53-е.
Источник: «Матч ТВ»