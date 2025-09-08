Реакция Радимова на крупную победу России над Катаром

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча с Катаром (4:1).
«У нас была мобильная средняя линия, были высокие скорости. Мы здорово прессинговали. Я бы обратил внимание на то, как высоко играла наша линия обороны. Первый тайм смотрелся очень хорошо.
В этом матче роли были распределены очень хорошо. Когда надо, были длинные передачи, когда надо – короткие. Александр Головин добавляет много уверенности нашей команде», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- Россия в октябре примет Иран и Боливию.
Источник: «Чемпионат»