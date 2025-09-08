Реакция Радимова на крупную победу России над Катаром

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча с Катаром (4:1).

«У нас была мобильная средняя линия, были высокие скорости. Мы здорово прессинговали. Я бы обратил внимание на то, как высоко играла наша линия обороны. Первый тайм смотрелся очень хорошо.

В этом матче роли были распределены очень хорошо. Когда надо, были длинные передачи, когда надо – короткие. Александр Головин добавляет много уверенности нашей команде», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».