Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отдельные кадровые решения при формировании итогового состава на сентябрьский сбор.

В расширенной заявке было 39 футболистов.

В итоговом составе осталось 30 игроков.

4 сентября сборная России примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

– В состав сборной вернулся Илья Самошников, хотя в расширенном списке его не было. Он так впечатлил своим дебютом за «Спартак»?

– Мы хорошо знаем его возможности, поэтому игрой Ильи не столько впечатлились, сколько убедились в его готовности.

Самошников был в нашей обойме, но в расширенный состав мы его не включили, именно потому что он не выходил на поле в первых матчах сезона.

В игре он выглядел хорошо, показал свой уровень, стало понятно, что он готов сыграть за сборную.

– Еще одно решение по составу, которое точно вызовет вопросы у журналистов – отсутствие Наиля Умярова. Как прокомментируете?

– Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция.

Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем.