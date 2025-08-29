Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке

Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке

Сегодня, 15:00
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отдельные кадровые решения при формировании итогового состава на сентябрьский сбор.

  • В расширенной заявке было 39 футболистов.
  • В итоговом составе осталось 30 игроков.
  • 4 сентября сборная России примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

– В состав сборной вернулся Илья Самошников, хотя в расширенном списке его не было. Он так впечатлил своим дебютом за «Спартак»?

– Мы хорошо знаем его возможности, поэтому игрой Ильи не столько впечатлились, сколько убедились в его готовности.

Самошников был в нашей обойме, но в расширенный состав мы его не включили, именно потому что он не выходил на поле в первых матчах сезона.

В игре он выглядел хорошо, показал свой уровень, стало понятно, что он готов сыграть за сборную.

– Еще одно решение по составу, которое точно вызовет вопросы у журналистов – отсутствие Наиля Умярова. Как прокомментируете?

– Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс. Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция.

Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол. Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем.

Еще по теме:
Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина
Селюк бросил вызов «Динамо»: «С этими игроками и тренером Карпиным оно никогда не станет чемпионом» 4
Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев» 7
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Спартак Динамо Россия Умяров Наиль Самошников Илья Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1756470847
с одной стороны пудель показал себя клоуном в случае с невызовом Умярова, с другой стороны, Умяров хоть не полетит в Катар, да спокойно подготовится к матчу после сборов... Пусть уже Глебов летит туда. хотя, пудель своих скорее всего выпустит в Москве, а спартаковцев погонит в Катар, чтобы вымотались - стандартная схема пубеля у руля сборной перед матчами ранее Ростова, а теперь Динамо с очередным клубным соперником сразу после сборных.
Ответить
Spartak_forv@
1756473921
Главное,что Наиль действительно прибавил.А Валера пусть наслаждается феерической игрой любимчика Глебова
Ответить
NewLife
1756474723
Клоун Валера. Про Глебова всем все ясно.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
16:29
Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»
16:16
У Моуринью есть четыре варианта в АПЛ
15:30
2
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
8
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
3
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы-2025/26
14:35
Все новости
Все новости
Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина
16:00
«Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России
15:50
1
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
8
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
3
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
14:21
3
Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре
14:07
14
Где смотреть матч «Ростов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:59
Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба
13:57
3
Где смотреть матч «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:56
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:53
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:51
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
13:45
19
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
3
Зобнин – о новичках «Спартака»: «Никаких Куэст и Коков на тренировках не было»
13:15
1
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
2
Фото«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
12:39
17
Тимощук оценил старт сезона для «Зенита»
12:16
1
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
2
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
12
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
10
«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской
10:28
4
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
9
Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»
09:37
4
Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь за Дзюбу»
09:00
3
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
5
Бубнов прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
08:36
1
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 