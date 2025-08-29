Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определил финальную заявку национальной команды на сентябрьский сбор.

В расширенном составе было 39 футболистов, в итоговом осталось 30.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба – «Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).