Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

Сегодня, 14:07
3

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определил финальную заявку национальной команды на сентябрьский сбор.

В расширенном составе было 39 футболистов, в итоговом осталось 30.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба – «Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

  • 4 сентября сборная России примет Иорданию в Москве, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия
Боцман59rus
1756467228
_ Миранчуки что там делают с Максименко и где Лечи Садулаев? ...гопник решил сборную прибить вместе с Динамо?
Ответить
СильныйМозг
1756467393
Не понимаю, зачем нужно ужесточать лимит, если сборную РФ, почти никто не смотрит?
Ответить
Чилим.
1756467667
А из Зенита и брать некого- одни гастарбайтеры...
Ответить
