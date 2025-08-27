Тренер «Спартака» оценил дебют Самошникова

Ненад Сакич, тренер «Спартака», высказался о дебюте Ильи Самошникова.

Латераль вышел на поле в кубковом матче против «Пари НН» (4:0).

Самошников забил гол.

Игрок куплен летом у «Локомотива».

– Как оцените дебют Самошникова? Как себя чувствует Маркиньос?

– Самошников провел хороший матч, мы довольны его игрой. Он еще мало тренировался, он будет прибавлять. Маркиньоса решили приберечь и не рисковать. Надеюсь, что он и Бабич будут в составе на игру с «Сочи».

– Кто отвечает в «Спартаке» за ауты? Самошников их хорошо бросает, можно ли тут что‑то натренировать?

– Мы понимаем сильные качества наших футболистов. Мы стараемся использовать эти качества и работать над стандартами. Для нас здорово, когда в игре получается то, что мы отрабатывали на тренировке.