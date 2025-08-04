Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов-2025/26.
Путь чемпионов:
«Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) – «Шкендия» (Македония) / «Карабах» (Азербайджан);
«Лех» (Польша) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Динамо К» (Украина) / «Пафос» (Кипр);
«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия);
«Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия);
«Базель» (Швейцария) – «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания).
Путь представителей лиг:
«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) – «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия);
«Рейнджерс» (Шотландия) / «Виктория» (Чехия) – «Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия).
- Первые матчи плей-офф пройдут 19-20 августа, ответные – 26–27 августа.
Источник: сайт УЕФА