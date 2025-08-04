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Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Вчера, 15:41
2

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф отборочного этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Путь чемпионов:

«Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) – «Шкендия» (Македония) / «Карабах» (Азербайджан);

«Лех» (Польша) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Динамо К» (Украина) / «Пафос» (Кипр);

«Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия);

«Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия);

«Базель» (Швейцария) – «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания).

Путь представителей лиг:

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) – «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия);

«Рейнджерс» (Шотландия) / «Виктория» (Чехия) – «Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия).

  • Первые матчи плей-офф пройдут 19-20 августа, ответные – 26–27 августа.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов
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Комментарии (2)
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алдан2014
1754314593
Ни одного комментария. И ни кому не интересно. Вперёд Россия
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SochineZ
1754318478
Селтик - Кайрат посмотреть будет интересно, если пройдут Слован.Лех - Црвена тоже интересное противостояние будет, особенно в контексте того, кто будет следующим соперником для них.
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