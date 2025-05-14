Президент Бразилии не верит, что Анчелотти улучшит результаты сборной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной.

«Анчелотти – отличный тренер. Это подтверждает его биография. Но проблема Бразилии заключается в том, что мы переживаем период низкого уровня подготовки игроков. Он не такой, как раньше.

Если мы сравним это поколение с поколениями 1958-го, 1962-го, 1970-го, 1982-го, 1986-го, 2002-го и 2006-го, то нынешнее поколение слабее. Просто вспомните нашу линию атаки в 2002 и 2006 годах, и вы увидите, что мы далеки от этого», – сказал глава государства.