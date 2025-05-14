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  • Президент Бразилии не верит, что Анчелотти улучшит результаты сборной

Президент Бразилии не верит, что Анчелотти улучшит результаты сборной

14 мая 2025, 01:11
2

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной.

«Анчелотти – отличный тренер. Это подтверждает его биография. Но проблема Бразилии заключается в том, что мы переживаем период низкого уровня подготовки игроков. Он не такой, как раньше.

Если мы сравним это поколение с поколениями 1958-го, 1962-го, 1970-го, 1982-го, 1986-го, 2002-го и 2006-го, то нынешнее поколение слабее. Просто вспомните нашу линию атаки в 2002 и 2006 годах, и вы увидите, что мы далеки от этого», – сказал глава государства.

  • Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
  • Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
  • Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
  • В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
  • Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.

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Источник: O Globo
Бразилия. Серия А Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Бразилия Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Таврида
1747185349
Что там говорить, если второе место по результативности в нынешней сборной Бразилии занимает ЗАЩИТНИК Маркиньос с 7 голами.
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FFR
1747210335
Я тоже не верю.
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