Президент Бразилии не верит, что Анчелотти улучшит результаты сборной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной.
«Анчелотти – отличный тренер. Это подтверждает его биография. Но проблема Бразилии заключается в том, что мы переживаем период низкого уровня подготовки игроков. Он не такой, как раньше.
Если мы сравним это поколение с поколениями 1958-го, 1962-го, 1970-го, 1982-го, 1986-го, 2002-го и 2006-го, то нынешнее поколение слабее. Просто вспомните нашу линию атаки в 2002 и 2006 годах, и вы увидите, что мы далеки от этого», – сказал глава государства.
- Анчелотти будет впервые работать на уровне сборных.
- Итальянец станет первым иностранным тренером в истории бразильской национальной команды.
- Стороны заключили контракт до завершения ЧМ-2026.
- В «Реале» его сменит Хаби Алонсо.
- Дебют Карло придется на матч Бразилии и Эквадора 6 июня.
Источник: O Globo