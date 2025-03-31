Акинфеев рассказал, на что рассчитывал после ухода из сборной России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что ждал более успешных выступлений на клубном уровне, когда заканчивал карьеру в сборной России.

Вратарь выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год.

Он пропустил 95 голов в 111 матчах.

Акинфеев становился бронзовым призером Евро-2008 и четвертьфиналистом ЧМ-2018.

«Я ушeл из сборной России на пике, мне было 32 года. И я надеялся, что с ЦСКА у меня будет расцвет по медалям и трофеям.

Хотя я мог играть за национальную команду, побить все еe рекорды и в ус не дуть.

А на деле – на протяжении 6,5-7 лет кто-то постоянно приезжает, кто-то уезжает, кто-то в аренду, кто-то ещe чего-то», – сказал Акинфеев.