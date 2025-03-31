Дюков объяснил, почему на Конгрессе УЕФА не будет рассматриваться возвращение России

Президент РФС Александр Дюков признал, что в апреле снятия санкций с российского футбола не будет.

Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.

Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».

3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

– Будет ли вынесен на повестку заседания вопрос о возвращении России на международную арену?

– Не думаю. Он будет обсуждаться «на полях».

На конгрессе будет большое количество вопросов. Если вынести его на повестку, то обсуждение не получится качественным.

Наш вопрос – самодостаточный, важный и требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход – обсуждать его наряду с другими вопросами. Так мы не получим нужного решения.

Безусловно, мы будем обсуждать вопрос нашего скорейшего возвращения.