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  • Дюков объяснил, почему на Конгрессе УЕФА не будет рассматриваться возвращение России

Дюков объяснил, почему на Конгрессе УЕФА не будет рассматриваться возвращение России

31 марта 2025, 17:39
14

Президент РФС Александр Дюков признал, что в апреле снятия санкций с российского футбола не будет.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

– Будет ли вынесен на повестку заседания вопрос о возвращении России на международную арену?

– Не думаю. Он будет обсуждаться «на полях».

На конгрессе будет большое количество вопросов. Если вынести его на повестку, то обсуждение не получится качественным.

Наш вопрос – самодостаточный, важный и требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход – обсуждать его наряду с другими вопросами. Так мы не получим нужного решения.

Безусловно, мы будем обсуждать вопрос нашего скорейшего возвращения.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (14)
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FWSPM
1743432606
ничего не будет. а разговоров то было
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...короче
1743432784
...как неожиданно! Ну, кто бы мог только подумать, что именно так всё будет?...
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Dr Metal
1743432978
Рассмотрите уже израильтян
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Каратель помойников
1743433041
Короче комиссию создали,бабки освоили,вопрос не будет рассматриваться.всем спасибо,все свободны.занавес.)
Ответить
АК 68
1743433847
Не надо себя обманывать, пока Россия не победит на поле боя никакого возвращения ни сборной ни клубов не будет.
Ответить
NewLife
1743434999
Отдайте Чердаку wild card на участие в 3,14здеже.
Ответить
zigbert
1743438021
Другого ответа трудно было ожидать.
Ответить
Cleaner
1743438105
На Конгрессе УЕФА не будет рассматриваться возвращение России потому, что руководит нашим футболом ДЮКОВ...(((
Ответить
Artemka444
1743442672
Балаболы
Ответить
R_a_i_n
1743446729
Где же кастрюлеголовый? Как он такую тему пропустил?
Ответить
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