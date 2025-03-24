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  • Черчесов рассказал, как намеренно дезинформировал сборную Испании перед матчем ЧМ-2018

Черчесов рассказал, как намеренно дезинформировал сборную Испании перед матчем ЧМ-2018

24 марта 2025, 23:45
3

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уловке, позволившей пройти Испанию на ЧМ-2018.

«Вызываю нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Спрашиваю, есть ли у него знакомые журналисты в Испании. Он ответил утвердительно. Говорю: «Позвони, спроси, как погода, и мимоходом сообщи, что мы будем играть в четыре защитника».

В итоге они готовились к четырем защитникам, к выходу Дениса Черышева в старте. Под него специально выпустили Начо – оборонительного латераля. А я оставляю Черышева в запасе.

Такие нюансы помогли нам выиграть», – сказал Черчесов.

  • Россия победила в серии пенальти.
  • По ходу встречи россияне проигрывали.
  • В 1/4 финала Россия вылетела от Хорватии.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Испания Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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нейтральныйкакникто
1742863946
Не выиграть , а не проиграть.!
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Каратель помойников
1742870656
Ай да хитрец чабан))) Испания проиграла не потому что чабан перехитрил тактически,а потому что сами на расслабоне были,а наши наоборот играли с большим старанием,хоть и от обороны
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!ce man
1742887421
Насколько помню то испанцев опрокинул их тренер и,его уволили перед матчем. Это и повлияло на игру
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