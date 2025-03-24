Черчесов рассказал, как намеренно дезинформировал сборную Испании перед матчем ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уловке, позволившей пройти Испанию на ЧМ-2018.

«Вызываю нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Спрашиваю, есть ли у него знакомые журналисты в Испании. Он ответил утвердительно. Говорю: «Позвони, спроси, как погода, и мимоходом сообщи, что мы будем играть в четыре защитника».

В итоге они готовились к четырем защитникам, к выходу Дениса Черышева в старте. Под него специально выпустили Начо – оборонительного латераля. А я оставляю Черышева в запасе.

Такие нюансы помогли нам выиграть», – сказал Черчесов.