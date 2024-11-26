Лига чемпионов. «Милан» удержал победу над «Слованом» (3:2), «Атлетико» уничтожил «Спарту» (6:0)

Завершились первые два матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

«Атлетико» и «Милан» выиграли у «Спарты» и «Слована» соответственно.

Мадридцы победили очень уверенно, забив сопернику шесть безответных голов. По дублю оформили Хулиан Альварес и Анхель Корреа.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур

Слован (Словакия) – Милан (Италия) – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Пулишич, 21; 1:1 – Барсегян, 24; 1:2 – Леау, 68; 1:3 – Абрахам, 71; 2:3 – Марчелли, 88.

Удаление: Толич, 90+1 – нет.

Спарта (Чехия) – Атлетико (Испания) – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Альварес, 15; 0:2 – Льоренте, 43; 0:3 – Альварес, 59; 0:4 – Гризманн, 70; 0:5 – Корреа, 85; 0:6 – Корреа, 89.

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