В «Монако» рассказали, почему Головин был капитаном команды в товарищеском матче

Полузащитник «Монако» Александр Головин был капитаном команды в товарищеском матче с «Серкль Брюгге» (1:1), поскольку несколько футболистов клуба находятся в отпуске после игр сборных. Он не является основным капитаном монегасков.
«Это всего лишь предсезонная игра, мы все еще ждем футболистов сборных, которые выступали на Кубке Америки и чемпионате Европы. С капитаном еще ничего не решено», – сказали в пресс-службе «Монако»
- В прошлом сезоне Головин был вторым капитаном команды, основным – французский нападающий Виссам Бен-Йеддер, который покинул клуб по окончании контракта в июне.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
Источник: ТАСС