В «Монако» рассказали, почему Головин был капитаном команды в товарищеском матче

Полузащитник «Монако» Александр Головин был капитаном команды в товарищеском матче с «Серкль Брюгге» (1:1), поскольку несколько футболистов клуба находятся в отпуске после игр сборных. Он не является основным капитаном монегасков.

«Это всего лишь предсезонная игра, мы все еще ждем футболистов сборных, которые выступали на Кубке Америки и чемпионате Европы. С капитаном еще ничего не решено», – сказали в пресс-службе «Монако»