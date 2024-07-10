В Аргентине назвали ключевое условие для трансфера Барко в «Спартак»

Аргентинский журналист Факундо Гьонто раскрыл подробности переговоров между «Спартаком» и «Ривер Плейтом» о переходе полузащитника Эсекьеля Барко.

«Нет, сделка ещe не завершена. Есть один важный нюанс – «Ривер Плейт» хочет всю сумму сразу и даст добро, только если поймeт, что «Спартак» может это осуществить.

Насколько я понимаю, клуб даже может согласиться на сумму чуть меньше 16 миллионов, но главное, чтобы сумма была сразу. Сейчас стороны ведут дискуссию», – сообщил журналист.