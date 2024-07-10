В Аргентине назвали ключевое условие для трансфера Барко в «Спартак»

Аргентинский журналист Факундо Гьонто раскрыл подробности переговоров между «Спартаком» и «Ривер Плейтом» о переходе полузащитника Эсекьеля Барко.
«Нет, сделка ещe не завершена. Есть один важный нюанс – «Ривер Плейт» хочет всю сумму сразу и даст добро, только если поймeт, что «Спартак» может это осуществить.
Насколько я понимаю, клуб даже может согласиться на сумму чуть меньше 16 миллионов, но главное, чтобы сумма была сразу. Сейчас стороны ведут дискуссию», – сообщил журналист.
- 25-летний Барко в «Ривер Плейте» с 2022 года.
- Его статистика: 127 матчей, 17 голов, 19 ассистов.
- Хавбек заигран за олимпийскую сборную Аргентины.
Источник: «Евро-футбол»